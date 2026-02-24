Condenado por estupro e violência doméstica é capturado e começa a cumprir pena de quase 10 anos

Homem de 56 anos foi localizado em Antônio João e seguirá para o sistema prisional em regime fechado

Um homem de 56 anos condenado por estupro e violência doméstica foi preso na tarde desta terça-feira (24) na região de fronteira com o Paraguai, em Antônio João. Ele deverá cumprir pena de 9 anos e 6 meses em regime fechado.

A prisão ocorreu após a expedição de mandado pela 2ª Vara Criminal de Ponta Porã, depois que a condenação se tornou definitiva, sem possibilidade de recurso.

Com a captura, o condenado foi conduzido sob escolta e entregue ao sistema prisional, onde começa a cumprir a pena imposta pelos crimes praticados no ambiente familiar.

