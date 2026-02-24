Dengue tem 107 casos confirmados em MS nas seis primeiras semanas de 2026

Estado não registra mortes pela doença até a Semana Epidemiológica 06, segundo boletim

Mato Grosso do Sul confirmou 107 casos de dengue nas seis primeiras semanas de 2026, conforme dados do boletim epidemiológico estadual. Até o momento, não há registro de mortes pela doença no Estado .

A incidência acumulada é de 34,6 casos por 100 mil habitantes neste início de ano . Os números ainda são considerados inferiores aos registrados no mesmo período de 2025, quando já havia 8.461 casos confirmados e 20 óbitos .

Em Campo Grande, foram notificados 6 casos, com incidência de 0,7 por 100 mil habitantes .

Entre os municípios com maior número de registros estão Corumbá, Costa Rica, Sidrolândia e Vicentina. Proporcionalmente, Vicentina apresenta a maior incidência no Estado, com 678,7 casos por 100 mil habitantes .

O boletim considera dados até a 6ª semana epidemiológica, encerrada em 14 de fevereiro, e pode sofrer atualizações conforme novas notificações são inseridas no sistema .

A orientação das autoridades de saúde é manter a eliminação de criadouros do mosquito e procurar atendimento médico ao surgimento de sintomas como febre alta, dor no corpo e manchas vermelhas na pele.

