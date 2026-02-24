Após duas semanas internado, homem morre por complicações clínicas na Capital

Paciente havia sido socorrido após queda na rua e apresentou agravamento do quadro durante tratamento hospitalar

Um homem de 56 anos morreu nesta terça-feira (24), em Campo Grande, após permanecer cerca de duas semanas internado na Santa Casa. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.

De acordo com o boletim de ocorrência, o paciente deu entrada no hospital no dia 9 de fevereiro, depois de sofrer uma queda da própria altura, que provocou fratura no braço direito. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), após ser encontrado caído em uma rua da cidade.

Durante a internação, o quadro evoluiu para insuficiência respiratória aguda, sendo necessária a intubação. Também foi diagnosticada tuberculose pulmonar. Conforme o registro policial, em razão da descompensação clínica, não foi possível realizar o procedimento cirúrgico para correção da fratura.

No decorrer do tratamento, o paciente apresentou ainda disfunção renal e hemorragia digestiva. A morte foi confirmada na manhã desta terça-feira.

O irmão da vítima informou à polícia que o homem era alcoólatra e morava com uma filha. O local exato onde ele foi encontrado desacordado não foi informado.

