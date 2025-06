Condenado por estupro de vulnerável é preso em Três Lagoas

Na manhã desta terça-feira (3), um idoso de 65 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em Três Lagoas .

Ele foi condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão. Após diligências, ele foi localizado e depois encaminhado à carceragem da Polícia Civil, onde permanecerá. O mandado foi cumprido prisão expedido policiais da Terceira Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas

Após audiência de custódia, será transferido para o sistema prisional. A polícia ressalta que a população pode fazer denúncias segura, por meio do telefone ou WhatsApp (67) 3524-3224.

