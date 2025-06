Tremor é registrado e causa susto em Bonito

Na manhã desta terça-feira (03), um tremor foi registrado na cidade de Bonito, localizada há 265 km da Campo Grande.

Segundo relato de moradores, eles sentiram tremores e barulhos similares a uma explosão na cidade. Acontece que o tremor sentido não foi por causa de um terremoto de grandes proporções, mas sim porque justamente na manhã ocorreu uma desmonte em uma mineradora, que pode ter dado a sensação de um grande tremor na cidade.

Conforme registrado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), um tremor de magnitude de 1.7 MLv (Magnitude Local vertical) aconteceu no local, mas o fenêmeno provavelmente aconteceu por causa do desmonte da mineradora.

A escala registrada pelo centro, não é perceptivel por pessoas e não causa grandes terremotos nem destruição em alguma cidade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.