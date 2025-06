Quadrilha que clonou celular de Riedel é alvo de operação policial em MT

Grupo utilizava acessos internos de operadoras e fraude na portabilidade para invadir linhas telefônicas; caso de Eduardo Riedel motivou investigação

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (3) pela Polícia Civil de Mato Grosso investiga uma quadrilha especializada em golpes por meio da portabilidade telefônica — esquema que, em 2023, clonou o celular do governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB). A ofensiva, batizada de “Porta 67”, cumpre quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande.

A investigação começou em maio de 2023, quando Riedel teve sua linha telefônica transferida de forma fraudulenta para outra operadora, o que o fez perder completamente o acesso ao número. De acordo com as apurações, os autores do golpe usaram dados pessoais do governador e recursos internos das operadoras para burlar os mecanismos de segurança. A fraude incluiu compra e descarte sistemático de chips pré-pagos, além da reutilização de logins legítimos de funcionárias ligadas a empresas do setor.

O inquérito foi inicialmente aberto em Mato Grosso do Sul, mas, ao se constatar que a base de atuação da quadrilha era Várzea Grande, o caso foi transferido para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), em Mato Grosso.

Durante as investigações, foi revelado que uma ex-funcionária de operadora teria feito uma ligação interna se passando por uma vendedora autorizada de uma loja localizada em um shopping da região. A solicitação de portabilidade foi feita a partir dessa ligação, autenticada com dados e acessos legítimos da funcionária substituída. O chip ativado para assumir a linha de Riedel foi habilitado por outra investigada, que, com o auxílio de um comparsa, adquiria chips em grande volume para uso em fraudes semelhantes.

“O foco na prevenção e repressão a crimes cibernéticos e digitais é essencial diante da crescente sofisticação dessas práticas criminosas”, afirmou o delegado Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, titular da DRCI. Ele destacou ainda que o grupo atuava de forma organizada e tecnicamente estruturada, com divisão clara de tarefas entre os envolvidos.

