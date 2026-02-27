Prazo para pagamento da segunda parcela do IPVA termina nesta sexta (27) no Estado

Motoristas que aderiram ao parcelamento devem efetuar o pagamento hoje para evitar acréscimos

Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para pagamento da segunda parcela do IPVA em Mato Grosso do Sul para quem escolheu dividir o imposto. O parcelamento pode ser feito em até cinco vezes, sem abatimento no valor total.

A primeira parcela venceu no fim de janeiro. Depois da cobrança de hoje, o cronograma segue com datas previstas para o fim de março, abril e maio, conforme calendário da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

Os contribuintes que optaram por quitar o imposto à vista, dentro do prazo anterior, obtiveram desconto de 15%.

O IPVA é uma das principais fontes de receita compartilhada entre Estado e municípios. Metade do montante arrecadado retorna à cidade onde o veículo está licenciado, enquanto o restante permanece nos cofres estaduais para custear despesas públicas como saúde, educação, segurança e obras.

As guias continuam disponíveis de forma digital. O não pagamento até o fim do dia implica cobrança de juros e multa.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram