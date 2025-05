Condenada por roubo é presa em Brasilândia

Na tarde desta terça-feira (14), uma mulher identificada como Valquíria Aparecida de Souza Brito, de 32 anos foi presa na cidade de Brasilândia.

A mulher estava foragida da Justiça e está condenada a 8 anos de prisão pelo crime de roubo. A captura da criminosa ocorreu após trabalho de investigação que localizou a foragida escondida no município.

Além da condenação, Valquíria possui outros três registros criminais graves, sendo dois por crimes de roubo com violência física (arma branca e resultado lesão grave), um por tráfico de drogas e um por homicídio qualificado, além de furtos.

