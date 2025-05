Pantanal foi o bioma que mais registrou queda no desmatamento no Brasil em 2024

O bioma da Mata Atlântica, se manteve praticamente estável em relação a 2023, apesar do impacto dos eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul. A área total desmatada no País no ano passado caiu 32,4% em relação a 2023, enquanto o número de alertas validados reduziu 26,9%. Ao todo, foram desmatados 1.242.079 hectares e registrados 60.983 alertas no território nacional em 2024.

Nesta quinta-feira (15), foi divulgado um relatório, onde aponta que o Pantanal foi o bioma que teve a maior redução da área desmatada no ano de 2024. Conforme, o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD), pela iniciativa MapBiomas Alerta, Além do Pantanal, foi regsitrada a queda no Pampa, Cerrado, Amazônia e Caatinga. A Exceção foi a Mata Atlântica, onde a supressão se manteve estável.

Em relação à Mata Atlântica, levantamento divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica, no início desta semana, apontou redução do desmatamento no Estado de São Paulo, considerando as áreas chamadas de “mata madura”. No entanto, o levantamento do MapBiomas aponta estabilidade, pois considera toda a extensão territorial do bioma e todas as suas áreas.

Na comparação entre os dois anos, o Pantanal e o Pampa foram os biomas que apresentaram a maior redução das áreas desmatadas. O Cerrado aparece em terceiro lugar, seguido da Amazônia e da Caatinga. A Mata Atlântica teve um crescimento de 2%. Veja a redução por bioma, na comparação com 2023:

Pantanal – redução de 58,6%

Pampa – redução de 42,1%

Cerrado – redução de 41,2%

Amazônia – redução de 16,8%

Caatinga – redução de 13,4%

Mata Atlântica – crescimento de 2%

CERRADO — Pelo segundo ano consecutivo, o Cerrado é o bioma com a maior área desmatada. Em 2024, foram 652.197 hectares – mais da metade (52,5%) do total desmatado no Brasil no ano passado. A região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) concentrou 75% do desmatamento do Cerrado e cerca de 42% de toda a perda de vegetação nativa no país.

Esses números, no entanto, representam uma queda de 40% em relação a 2023. Os quatro estados do Matopiba estão entre as cinco unidades federativas que mais desmataram em 2024. O Maranhão lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo, mesmo com redução de 34,3% na área desmatada, que totalizou 218.298,4 hectares no ano passado. Junto com o Pará, esses estados respondem por mais de 65% da área desmatada no Brasil. Os quatro municípios com maiores aumentos proporcionais estão no Piauí: Canto do Buriti, Jerumenha, Currais e Sebastião Leal.

OUTROS BIOMAS

A Caatinga vem em terceiro lugar, com 14% de área (174.511 hectares). Os 3% restantes da área total de desmatamento no Brasil ficaram com Pantanal (1,9% ou 23.295 hectares) e Mata Atlântica (1,1%, ou 13.472 hectares). O Pampa aparece com a menor área de desmatamento do relatório: 0,1% do total, ou 896 hectares. Porém, os sistemas de detecção automática de supressão de vegetação nativa baseados em sensoriamento remoto ainda tem limitações nos ambientes campestres, o que pode causar omissões principalmente nos biomas Pampa e Pantanal.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.