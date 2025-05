Latam anuncia venda passagens de Dourados a Guarulhos

Após 4 anos, voos voltam a ser realizados no aeroporto da cidade e os preços iniciam a partir de R$ 654,73

Nesta quarta-feira (14), a companhia aérea Latam iniciou a venda das primeiras passagens para o trecho Dourados-Guarulhos (SP), marcando a retomada das operações aéreas comerciais no município após quase quatro anos sem voos.

Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site da companhia a partir de R$ 654,73, de ida e volta na tarifa Light, a mais básica. A venda de passagens foi liberada depois que técnicos da empresa fizeram uma vistoria no Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira na manhã desta quarta-feira.

A operação terá início no dia 8 de setembro, com três voos semanais programados para as segundas, quintas e sextas-feiras. Às segundas e sextas, os voos partem de Guarulhos às 7h45, com chegada em Dourados às 8h40, e retorno às 9h20, pousando em São Paulo às 12h25. Nas quintas-feiras, a decolagem de Guarulhos ocorre às 16h55, com chegada em Dourados às 17h50, e o retorno parte às 18h30, com chegada em Guarulhos às 21h35.

Como são os primeiros voos, a frequência poderá ser ampliada conforme a demanda e o avanço da operação no aeroporto de Dourados. O prefeito Marçal Filho comemorou o início das vendas e destacou o empenho da gestão municipal, em parceria com o Governo do Estado, para viabilizar a retomada dos voos.

Os serviços de adequação no Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira nesta semana. Foram realizadas a instalação de equipamentos e construção de estruturas exigidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) para homologação da operação comercial.

Segundo a prefitura da cuidade, a Infraero, administradora do aeroporto, irá realizar o processo licitatório para contratar a empresa responsável pela operação da sala de rádio.

Dourados está sem voos há quase quatro anos e a retomada da ligação direta com o Aeroporto de Guarulhos é considerada um avanço estratégico para o desenvolvimento econômico e a conectividade da região.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

