Rodovia do turismo será interditada para construção de ponte em Bonito

Trecho da Rodovia do turismo, entre o Portal do Rio Formoso e o início da via que passa pela Ponte Matheus, será interditado para construção de ponte de concreto, a previsão de entrega da obra completa é para o mês de março deste ano, na região rural de Bonito, a 245 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a prefeitura, uma rota alternativa montada a partir do bairro Marambaia, pela ponte do Aterro Sanitário.

A sinalização inicia em frente ao Hospital Darci João Bigaton, direcionando os condutores a Rua 24 de Fevereiro, até a 29 de maio, para acessar a Candido Luiz Braga, em frente ao Viveiro Municipal.

A partir daí o trecho segue em linha reta, passando pela ponte do Córrego Saladeiro e chegando novamente na Rodovia do Turismo.

Rodovia do Turismo

No trecho de 9,73 km, obra da Rodovia do Turismo será totalmente concluída em março de 2023, segundo a empreiteira Via Magna. Os serviços complementares de terraplenagem avançam e serão finalizados em fevereiro.

Com o licenciamento concedido pelo Imasul (Instituto do Meio Ambiente de MS), começa de imediato a construção das pontes de concreto sobre o Córrego Bonito e o em breve sobre o Rio Formoso, de 20 metros e 45 metros, respectivamente.

