Brasil condena atentado em celebração judaica na Austrália e manifesta solidariedade às vítimas

O governo brasileiro condenou, nesse domingo (14), o atentado ocorrido durante uma celebração judaica em Sydney, na Austrália, que deixou ao menos 16 mortos e cerca de 30 feridos, segundo autoridades locais. Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou ter recebido a notícia “com consternação” e expressou solidariedade às famílias das vítimas, aos feridos e ao povo australiano.

A manifestação do Itamaraty foi divulgada às 15h47 e reiterou o apoio do Brasil ao governo da Austrália diante do ataque. No comunicado, o governo brasileiro destacou o repúdio a atos de terrorismo e a quaisquer formas de antissemitismo, ódio e intolerância religiosa, ressaltando que ataques contra comunidades religiosas configuram grave violação aos direitos humanos e aos valores democráticos.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, até o momento não há registro de cidadãos brasileiros entre as vítimas. O Consulado-Geral do Brasil em Sydney informou que segue monitorando a situação e permanece à disposição para prestar assistência em caso de emergência.

O atentado ocorreu durante as comemorações do festival judaico de Hanukkah, realizadas na praia de Bondi, uma das áreas mais conhecidas de Sydney. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram momentos de pânico e correria após o início dos disparos, com pessoas tentando fugir do local.

Vídeos também registraram a ação de um civil que conseguiu desarmar um dos atiradores durante o ataque. O homem foi identificado pela imprensa local como Ahmed al Ahmed, de 43 anos, que teria sido baleado ao intervir e deverá passar por cirurgia. As autoridades australianas informaram que um dos atiradores morreu e outro permanece em estado crítico, enquanto a polícia investiga a motivação do crime e possível ligação com extremismo ou crimes de ódio.

