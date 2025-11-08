Comerciante é baleado durante ataque em conveniência na Avenida Guaicurus, em Campo Grande

Um comerciante de 28 anos foi baleado nas costas durante um ataque ocorrido em uma conveniência localizada na Avenida Guaicurus, em Campo Grande, na madrugada deste sábado (8). A vítima foi socorrida e levada à Santa Casa da Capital, onde passou por cirurgia para retirada do projétil e avaliação de possíveis danos internos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada pela equipe médica da Santa Casa após a entrada do homem no pronto-socorro. A vítima relatou que estava na conveniência por volta das 2h da manhã, quando um motociclista passou pelo local e efetuou os disparos.

Ferido, o comerciante foi atendido inicialmente por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o levou até uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). De lá, ele foi transferido para a Santa Casa, onde foi submetido a cirurgia.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) como homicídio simples na forma tentada. A Polícia Civil investiga a motivação e a identidade do autor dos disparos.