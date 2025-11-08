Série A do Brasileirão abre 33ª rodada com duelos decisivos na briga por Libertadores e contra o rebaixamento

A 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (8) com quatro confrontos que prometem agitar o fim de semana dos torcedores. As partidas envolvem times que sonham com vaga na Libertadores de 2026 e clubes que lutam para escapar da zona de rebaixamento, em uma reta final de campeonato marcada pelo equilíbrio.
A rodada abre às 15h (horário de MS) com Sport x Atlético Mineiro, na Ilha do Retiro, em Recife. Às 17h, o Vasco enfrenta o Juventude, em São Januário, duelo em que o cruz-maltino tenta encostar no G-8, enquanto os gaúchos lutam para deixar o Z-4. Logo depois, às 17h30, o Bahia visita o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O time baiano busca um lugar no G-4, e o colorado tenta afastar o risco de rebaixamento.
Encerrando o sábado de futebol, o São Paulo recebe o RB Bragantino, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos, em mais um confronto direto por vaga na Libertadores. Os torcedores poderão acompanhar os jogos pelos seguintes canais:
– Sábado (8) 15h Sport x Atlético-MG Premiere
– Sábado (8) 17h Vasco x Juventude Premiere e Sportv
– Sábado (8) 17h30 Internacional x Bahia Record, CazéTV e Premiere
– Sábado (8) 20h São Paulo x Red Bull Bragantino Premiere e SporTV
– Domingo (9) 15h Corinthians x Ceará Globo e Premiere
– Domingo (9) 15h Cruzeiro x Fluminense Globo e Premiere
– Domingo (9) 15h Vitória x Botafogo Globo e Premiere
– Domingo (9) 17h30 Flamengo x Santos Premiere
– Domingo (9) 19h30 Fortaleza x Grêmio Premiere
– Domingo (9) 19h30 Mirassol x Palmeiras Prime Video
*Horário de MS
Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram
Leia mais