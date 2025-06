Com R$ 377,5 milhões em perdas fiscais, MS aparece entre os líderes nacionais em contrabando

Cigarros, celulares, óculos e eletrônicos estão entre os produtos mais contrabandeados em Mato Grosso do Sul, de acordo com um novo painel interativo lançado pela Receita Federal. A ferramenta, inédita, revela os principais alvos das ações fiscais realizadas entre 2023 e 2025 e permite a consulta pública por estado, tipo de mercadoria e setor de atuação, promovendo maior transparência no enfrentamento ao contrabando e à sonegação fiscal.

No ranking, Mato Grosso do Sul figura entre os estados com os maiores valores movimentados em contrabando. Foram 6.731 processos administrativos instaurados e 4.884 contribuintes autuados no período, o que resultou em R$ 377,5 milhões em prejuízos aos cofres públicos.

A extensa faixa de fronteira com Paraguai e Bolívia faz do estado uma das principais rotas de entrada de mercadorias ilegais no país. Entre os itens mais apreendidos em MS, os cigarros lideram, com R$ 134,8 milhões em autuações. Em seguida aparecem os celulares (R$ 53,2 milhões), óculos (R$ 29,5 milhões), eletrônicos (R$ 21 milhões) e roupas (R$ 15,6 milhões). Produtos como relógios, perfumes, pneus, agrotóxicos, medicamentos e brinquedos também figuram na lista com valores expressivos.

O painel lançado pela Receita Federal está disponível ao público e permite o acompanhamento atualizado das ações de fiscalização e das perdas geradas pelo contrabando em todo o país.