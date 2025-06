Capotamento na MS-141 deixa motorista ferido e mobiliza equipes de resgate

Um motorista de 20 anos ficou ferido após sofrer um grave acidente na tarde desta sexta-feira (20), na rodovia MS-141, entre os municípios de Ivinhema e Naviraí. Ele conduzia uma caminhonete Ford F1000 quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo.

Segundo infromações do Jornal da Nova, durante o capotamento, o jovem foi arremessado para fora da caminhonete. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. A vítima apresentava fortes dores no lado esquerdo do tórax, além de ferimentos no braço e calcanhar esquerdos.

Após ser imobilizado, o rapaz foi encaminhado ao HMI (Hospital Municipal de Ivinhema) para atendimento médico. A PMR Polícia Militar Rodoviária () também esteve na cena do acidente, auxiliando nos procedimentos e controle do tráfego.

O caso segue em apuração para identificar as causas do acidente.