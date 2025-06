Polícia Federal estende prazo de inscrições para concurso com salários de até R$ 26,8 mil

Candidatos interessados em ingressar na Polícia Federal ganharam mais alguns dias para realizar a inscrição no concurso público da corporação. O prazo, que encerraria nesta sexta-feira (13), foi prorrogado até a próxima terça-feira (17), conforme divulgado pela PF.

São oferecidas 100 vagas distribuídas entre cinco cargos distintos: delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista. Os vencimentos iniciais variam entre R$ 14.164,81 e R$ 26.800,00, a depender da função, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e adicional de fronteira, conforme a lotação do servidor.

As taxas de inscrição foram mantidas em R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, e R$ 250 para quem pretende concorrer às vagas de delegado ou perito criminal.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Cebraspe. No portal, também estão disponíveis o edital completo, os critérios exigidos para cada cargo e o cronograma das etapas do processo seletivo.

A prorrogação do prazo representa mais uma oportunidade para quem almeja uma das carreiras mais valorizadas do funcionalismo público federal, reconhecida tanto pela remuneração atrativa quanto pela estabilidade.