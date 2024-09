Com investigações conduzidas pela delegacia de Naviraí, PF combate crime de descaminho no estado do Paraná

A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal do Brasil, deflagrou na manhã de hoje (5) a Operação Frete Sigillatum, com o objetivo de reprimir a prática criminosa de descaminho na região. As investigações foram conduzidas pela delegacia de Navirai

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão no estado do Paraná, expedidos pela Justiça Federal, em locais previamente investigados por suspeita de envolvimento em atividades ilícitas relacionadas ao descaminho de mercadorias estrangeiras.

As investigações apontaram que o grupo criminoso contratava os nominados freteiros para a importação de mercadorias, que eram introduzidas no território nacional de forma irregular, sem o devido pagamento de tributos.

Posteriormente, essas mercadorias eram revendidas no Brasil, gerando lucros ilícitos para a organização e prejudicando a economia do país. A ação faz parte de um esforço conjunto para coibir crimes de natureza aduaneira, que causam prejuízos significativos à economia nacional e comprometem a segurança das fronteiras.

A Polícia Federal reitera seu compromisso com a proteção das fronteiras e o combate aos crimes que ameaçam a economia e a segurança do país.

