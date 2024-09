Polícia Civil captura foragido da justiça em Antônio João

Na tarde de quarta-feira (4) a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Antônio João, prendeu um homem de 29 anos devido a uma condenação transitada em julgado pelo crime de receptação.

Os fatos que levaram à condenação do indivíduo foram investigados por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Antônio João.

A ordem judicial foi expedita pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Ponta Porã. Após capturado o indivíduo foi levado ao sistema prisional para início do cumprimento da pena em regime fechado, visto que é reincidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais