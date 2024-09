Ministra afirma que Pantanal sofre a pior estiagem e escassez hídrica em 74 anos

Bioma tem combinação de efeitos do El Niño e La Niña, desmatamento e queimadas criminosas

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez fortes alegações durante a audiência pública no Senado nesta semana. Durante a sessão, a ministra pontuou que o Pantanal sofre a pior estiagem e escassez hídrica em 74 anos, além disso, afirmou que o Brasil pode perder o Bioma por completo, até o fim deste século, se o mundo não for capaz de reverter o cenário de aquecimento global.

Na audiência com senadores, a ministra do Meio Ambiente disse que, diante dos dados, será preciso ampliar os esforços e recursos de combate às consequências das mudanças climáticas.

“Segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. Isso tem um nome: baixa precipitação, alto processo de evapotranspiração, não conseguindo alcançar a cota de cheia, nem dos rios nem da planície alagada. E portanto, a cada ano se vai perdendo cobertura vegetal. Seja em função de desmatamento ou de queimadas. Você prejudica toda a bacia e assim, segundo eles [pesquisadores], até o final do século nós poderemos perder a maior planície alagada do planeta”.

A ministra disse ainda que o esforço do governo federal no enfrentamento às queimadas e à seca histórica no país é para “empatar o jogo”, ou seja, para mitigar os danos e reverter o que ela chama de “condições muito desfavoráveis”. Segundo Marina, o trabalho feito pelo governo desde janeiro de 2023 evitou uma “situação completamente incontrolável”. “Eu diria que o esforço que está sendo feito nesse momento é de tentar ‘empatar o jogo’, com essas condições totalmente desfavoráveis”, disse Marina.

Marina avaliou que o governo vive um “paradoxo” com cobranças simultâneas de investimento em medidas de combate ao incêndio e em empreendimentos que são “altamente retroalimentadores do fogo”.

Em agosto, o Brasil registrou o maior número de focos de queimadas desde 2010. Segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), foram 68.635 registros. De acordo com o Inpe, mais de 80% desses focos ocorreram na Amazônia e no Pantanal.

As queimadas não são o único fenômeno climático ocorrendo no Brasil. Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais), o país também enfrenta a maior seca desde 1950. A estiagem tem afetado, de acordo com a ministra, todo o país, com exceção de dois estados. E nove estados estão afetados 100% com escassez severa.

Por Inez Nazira