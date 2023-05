Com faturas em aberto, idoso vai até a loja telefônica e ameaça atirar em funcionários

Completamente alterado, um idoso de 71 anos, entrou em uma loja de telefonia na região central de Campo Grande e ameaçou atirar nos funcionários exigindo que a sua linha telefônica fosse restabelecida. O caso aconteceu na tarde de ontem (12), na rua 14 de Julho. Equipes da Polícia Militar foram acionadas no local.

Segundo o boletim de ocorrência, ao entrar na loja, o idoso realizou a sua solicitação. Uma das consultoras do local explicou que não poderia desfazer o corte da linha enquanto as faturas em aberto não fossem quitadas. O idoso, ao ouvir a solicitação da funcionária, começou a ficar nervoso, exigindo que a linha fosse restabelecida.

Durante a discussão, o idoso começou a levantar a voz após negativa da empresa e destratou da consultora. Observando a movimentação de longe, o gerente se aproximou do idoso e foi necessário intervir na situação. Na tentativa de acalmar os ânimos, o gerente decidiu, em carácter excepcional, retornar o funcionamento da linha telefônica, explicando que seria provisório e que o pagamento das faturas deveria ser feito em até 72 horas. Caso o contrário, a linha teria que ser novamente cortada.

Insatisfeito com a situação e com as regras da empresa, o idoso se levantou, retirou os documentos que estava sobre a mesa da consultora e disse que resolveria de outro jeito. Ele ainda disse que iria retornar a loja e “dar tiro em todo mundo”.

Assustado com as palavras do senhor, a gerente da loja procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro, onde o caso foi registrado como ameaça.

