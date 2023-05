Operário encara o XV de Piracicaba pelo Brasileirão Série D

O Operário Futebol Clube joga amanhã (14), contra o XV de Piracicaba pelo Campeonato Brasileiro da Série D. A partida válida para a segunda rodada do Grupo A7, está marcada às 16h (horário de MS), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Os ingresso já estão disponíveis em quatro pontos de venda espalhados pela Capital.

Ambas as equipes empataram na primeira rodada, no último final de semana. O Galo, foi até Araraquara (SP), e empatou por 0 a 0 com o Ferroviária. Já o Nhô Quim, mascote do Alvinegro de Piracicaba empatou por 1 a 1, contra o Maringá (PR).

Nas outras partidas do grupo A7, o CRAC (GO), venceu o Cascavel (PR), fora de casa por 2 a 0. Já o Patrocinense (MG) empatou com o Internacional de Limeira por 1 a 1.

Esse será o primeiro encontro do Operário com o seu torcedor em competições nacionais. Por conta desta importância, a diretoria operariana realizou uma campanha de Dias das Mães pelas redes sociais do clube, confirmando que mulheres terão entrada gratuita no Estádio Jacques da Luz.

Além da campanha comemorativa ao Dia das Mães, que será neste domingo (14), a venda de ingressos já está acontecendo em diversos pontos na Capital e no dia da partida nas bilheterias. Os ingressos estão sendo comercializados a R$ 20,00 (R$ 10,00 a meia entrada) nos seguintes postos de venda:

Padaria Toscano – Av. Cel. Antonino, 619 – Bairro Coronel Antonino

Gazin – R. Barão do Rio Branco, 1239 – Centro & R. Barueri, 939 – Vila Moreninha II

Paul Gráfica – Av. Gunter Hans, 3495 – Aero Rancho

Clube Campestre Ypê – Rua Dr. Eduardo Olímpio Machado, 300 – Monte Castelo.

