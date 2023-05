Carro é lançado contra muro após colidir em ônibus de transporte público

Uma mulher de 41 anos, ficou ferida na manhã de hoje (13), após o veículo em que conduzia colidir contra um ônibus de transporte público, em um cruzamento no Jardim das Hortencias, em Campo Grande. Com o impacto da batida, o automóvel foi lançado contra um muro de uma residência.

Segundo informações de testemunhas, por volta das 6h40, o ônibus seguia pela Rua Russélia, quando ao passar pelo cruzamento com a rua Iemanjá, colidiu de frente contra um Prisma. Com o impacto da batida, o carro de passeio foi lançado contra o muro.

A motorista do Prisma teve ferimentos no corpo e também no rosto por conta dos estilhaços de vidro. ela foi encaminhada para Santa Casa pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do ônibus de transporte público de 55 anos, ficou no local auxiliando no resgate da condutora. Ele sofreu apenas ferimentos leves.

Conforme ouvido por testemunhas, no local do acidente não há nenhuma sinalização, o que pode ter colaborado com o acidente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.