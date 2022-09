Com auxílio da Polícia Civil, PRF apreende 3 toneladas de maconha em Ivinhema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3 toneladas de maconha e prendeu condutor e passageiro que transportavam a droga, na tarde desta terça-feira (13), em Ivinhema (MS). A apreensão contou com o auxílio da Polícia Civil de Dourados (MS).

A equipe de policiais rodoviários federais abordou, no km 145 da BR-376, após informações da Polícia Civil de Dourados (MS), um caminhão conduzido por um homem, de 34 anos, e acompanhado de um passageiro, de 23.

Após fiscalização, foram localizados diversos fardos de maconha. Os envolvidos afirmaram que pegaram o veículo já carregado em Ponta Porã (MS) e que o levariam até São Paulo, não informando a cidade exata.

Os detidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Ivinhema.

