Zac Efron revela não sair mais de casa por causa de transtorno

O ator Zac Efron revelou recentemente que sofre de um transtorno de ansiedade que o faz evitar sair de casa nos últimos tempos. Conhecida como agorafobia, a doença é caracterizada pelo intenso medo de ficar em situações ou locais que podem causar descontrole, vergonha ou até mesmo crises de pânico. “Eu simplesmente não saio. Pessoas em grandes grupos acabam desencadeando a minha agorafobia e fico mal”, comentou.

Zac ainda confidenciou para a revista americana Men’s Health, que teve a sua saúde mental abalada após participar do filme “Baywatch: S.O.S. Malibu” (2017). O ator disse que o motivo para esse abalo seria a luta para manter o porte físico exigido para as gravações.

“Comecei a desenvolver insônia e caí em uma depressão muito forte por um longo tempo. Tive muita dificuldade para me estabilizar. Atribuíram isso a fator de tomar diuréticos por muito tempo e isso estragou algo”, contou o intérprete do personagem Matt Brody .

“Esse visual de ‘Baywatch’ não sei se é realmente alcançável. Há muito pouca água na pele. E isso exigia [o medicamento] Lasix, diuréticos poderosos, para ter o corpo sarado. Prefiro ter de 2 a 3% de gordura corporal extra”, acrescentou.

Zac Efron também comentou sobre as críticas que vem recebendo por conta do seu rosto. “Se valorizasse o que outras pessoas pensavam de mim da forma em que elas podem pensar que eu valorizo, eu definitivamente não seria capaz de fazer esse trabalho”.

Após gravar um vídeo em abril de 2021, onde aparece com uma aparência diferente ao que era conhecida, internautas levantaram as suspeitas de Efron ter feito procedimentos estéticos, porém, o ator afirmou que na verdade ele teria sofrido um acidente doméstico onde quebrou o maxilar e por isso ficou com a face inchada.

Veja também: Outros lotes de petisco tem resultado positivo para substância tóxica

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.