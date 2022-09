Marciel Martinez garante 3ª medalha de ouro nos Jogos da Juventude

O atleta Marciel Martinez Gonçalves segue sendo o principal nome de Mato Grosso do Sul nos Jogos da Juventude de 2022, que é disputado em Aracaju (SE). O sul-mato-grossense chegou à sua terceira medalha de ouro no wrestling (luta olímpica), nesta terça-feira (13), desta vez ajudando o Estado a terminar como campeão na disputa por equipes mistas.

No ciclismo, mais uma medalha garantida, com Peterson Augusto Fernandes fechando a prova de estrada em primeiro lugar. Esta é a primeira vez que Marciel participa da maior competição para atletas jovens do país. E que estreia: ao todo, o atleta de Campo Grande fez 10 lutas e não perdeu nenhuma sequer. “É uma sensação incrível. Nunca imaginei fazer tantas lutas boas logo de cara, vencendo todas. Esse é o momento mais marcante da minha carreira, conseguindo três medalhas para o meu estado”, destaca o jovem lutador, que foi campeão no estilo livre e no greco-romano, na categoria até 110 kg. O último ouro veio na disputa por equipes mistas, em que Mato Grosso do Sul formou parceria com o Espírito Santo. O Paraná ficou com a prata e a equipe Amazonas/Pernambuco, com o bronze.

As provas do ciclismo também se encerraram nesta terça-feira (13) e Mato Grosso do Sul despediu-se com mais uma medalha. Pelo segundo dia consecutivo, Peterson Augusto Fernandes foi ao pódio. Após conquistar a prata na prova por pontos, ele garantiu seu primeiro ouro na prova de estrada (em circuito), com o tempo de 52min56s751 e se consolidou como o grande nome do ciclismo masculino.

Assim como Marciel Martinez do wrestling, Peterson é novato nos Jogos. “Minha primeira vez nos Jogos da Juventude. Estou realizando um sonho de participar desta competição, que foi adiado nos últimos dois anos por conta da Covid-19, e de conquistar o ouro”, declara o ciclista campo-grandense. Também sonho em ser campeão olímpico, estar no pódio, ter uma carreira de sucesso no ciclismo”, completa. O outro sul-mato-grossense na prova, Thiago Onofre Boazal, fechou em sexto lugar, com 53min50s341.

Nas coletivas, o handebol de Mato Grosso do Sul estreou com vitória na capital sergipana. Entre os meninos, vitória sobre o Amazonas por 23 a 22. Já no feminino, o triunfo foi sobre o Distrito Federal, pelo placar de 27 a 13. A equipe feminina de basquetebol venceu com tranquilidade o Tocantins, por 118 a 17. Por outro lado, o time masculino começou os Jogos com derrota para o Paraná, por 71 a 62.

Mato Grosso do Sul conquistou, até agora, 16 medalhas nos Jogos da Juventude 2022, sendo seis de ouro, cinco de prata e cinco de bronze.

Confira todas as medalhas asseguradas por Mato Grosso do Sul até agora nos Jogos da Juventude 2022:

16 medalhas: 6 ouros, 5 pratas e 5 bronzes

Ouro – Isabela Rosa Dantas, no lançamento do dardo (atletismo)

Ouro – voleibol masculino – terceira divisão

Ouro – Marciel Martinez Gonçalves – estilo livre até 110 kg (wrestling)

Ouro – Marciel Martinez Gonçalves – estilo greco-romano até 110 kg (wrestling)

Ouro – Peterson Fernandes – prova de estrada (ciclismo)

Ouro – Equipe mista (MS/ES), estilo livre (wrestling)

Prata – Amanda Campos Abdallah, nos 200 metros borboleta (natação)

Prata – Bruna Ramos Scaff, nos 200 metros borboleta (natação)

Prata – futsal masculino – segunda divisão

Prata – Luan Alves Cabral – estilo livre até 55 kg (wrestling)

Prata – Peterson Fernandes – prova por pontos (ciclismo)

Bronze – Ana Laura Pereira Cordeiro, nos 800 metros (atletismo)

Bronze – voleibol feminino – segunda divisão

Bronze – José Luiz Prado – estilo livre até 65 kg (wrestling)

Bronze – Thiago Boazal – prova por pontos (ciclismo)

Bronze – Luan Alves Cabral – estilo greco-romano até 55 kg (wrestling)