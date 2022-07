Com apoio da PRF, Polícia Civil prende três pessoas por tráfico de drogas e receptação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, prendeu na manhã de terça-feira (13), em Amabai, três homens por tráficos de drogas e receptação. A operação mesclou trabalho de campo, informações anônimas e inteligência policial.

O processo foi mais uma investigação da operação Omega, realizada em caráter permanente pela DENAR – que visa coibir o tráfico doméstico. A operação culminou na apreensão de 80 tabletes de maconha. Além disso, dois veículos HR-V EXL Honda, placa aparente QEA7I09 (placa revelada GGK2715) e uma caminhonete Hilux, placa aparente OAW7D68 (placa revelada RAM2E88).

Os autores foram detidos pela Polícia Civil enquanto ocultavam os entorpecentes em locais conhecidos como “guarda-roupas” e ponto de distribuição para pequenos traficantes, tendo sido confirmado pelos envolvidos que comercializavam.

Os envolvidos foram autuados em flagrante por Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Receptação, e serão apresentados em audiência de custódia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.