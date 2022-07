Atualize a carteirinha: Confira quem pode se vacinar para gripe e Covid-19

Com as temperaturas em queda e a tendência de manter os ambientes fechados para evitar os ventos frios, a transmissão dos vírus respiratórios aumenta, como no caso da gripe e da Covid-19 e a melhor forma de evitar a infecção e a transmissão é a vacinação.

Nesta quarta-feira (13) há doses disponíveis para toda a população elegível da Capital dos dois imunizantes. A vacina da influenza, que protege contra três tipos de vírus da gripe, está acessível para toda a população a partir dos seis medes de idade.

Já a vacina para a Covid-19 pode ser aplicada em toda a população com cinco anos ou mais ou que ainda não recebeu nenhuma dose. Também pode tomar as pessoas que concluíram o esquema vacinal primário.

O primeiro reforço está disponível para quem tem 12 anos ou mais e que já recebeu a segunda dose da vacina há pelo menos quatro meses, exceto pessoas com imunocomprometimento grave com 18 anos ou mais; para este público o intervalo para a terceira dose é de 28 dias.

Está apto a receber a quarta dose do imunizante pessoas com 40 anos ou mais, trabalhadores da saúde e pessoas com imunocomprometimento grave que tenham 18 anos ou mais. Para todos esses públicos é necessário um intervalo de quatro meses entre as duas doses do reforço.

As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e na clínica escola da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o horário de atendimento é das 7h30 às 11h e das 13h15 às 16h45.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.