Curso gratuito para garçom está com 30 vagas disponíveis

Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação para garçom. Serão 30 vagas gratuitas, com certificado de 40 horas, entre os dias 18 a 29 de julho, das 13h às 17 horas, de forma presencial. A capacitação é promovida pela Escola de Qualificação Profissional da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande).

Para os inscritos, o objetivo do curso será aprender as abordagens corretas de: vendas; Postura; Ética no trabalho; Técnicas no serviço (francesa, inglesa, direta, indireta, alicate, etc); Como servir e apresentar o vinho, Ocupação do garçom; Cuidando do ambiente do restaurante; recebendo e acomodando o cliente; Servindo o cliente; Finalizando os serviços e muito mais.

Segundo o diretor-presidente, Luciano Martins, o curso será um diferencial para o mercado de trabalho. “Irá agregar no currículo do candidato e é gratuito. Desde 2020 a Funsat já qualificou mais de 800 pessoas na área de gastronomia”.

Para o instrutor Douglas Moraes a qualificação contribuirá para a retomada da economia. “O curso é importante para aprimorar o conhecimento das pessoas que já atendem nesse setor de bares e restaurantes, e para colaborar com o crescimento do mercado. É de extrema importância que o garçom esteja capacitado e qualificado para melhor atender. Esse profissional bem treinado agrada mais o cliente e consolida esse consumidor a frequentar o local, consumir e contribuir com a economia local”.

Para se inscrever é preciso ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo, conhecimento em internet (básico) e disponibilidade para frequentar as aulas de forma presencial. Seguindo a portaria nº 17 de novembro de 2021, 10% das vagas estão destinadas para PCD (Pessoa com Deficiência) e 10% para mulheres vítimas de violência doméstica, encaminhadas pela Subsecretaria de Políticas para a Mulher, por meio da Casa da Mulher Brasileira. As vagas que não forem preenchidas serão destinadas ao público em geral.