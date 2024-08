Com acidentes no fim de semana e feriado, MS teve 152 mortes no trânsito em 2024

O trânsito em Mato Grosso do Sul registrou mais um fim de semana violento, com mortes em acidentes que sinalizam o cenário preocupante nas vias do Estado. Somente este ano, já são 152 vítimas fatais, sendo que 32 dessas ocorreram em Campo Grande. Apesar de o número ainda não superar os 179 óbitos registrados no mesmo período do ano passado, a situação continua alarmante.

O caso mais recente ocorreu na tarde de segunda-feira (26), quando Fabio Alves Ramires, de 39 anos, perdeu a vida ao colidir sua motocicleta em um poste na Avenida Bandeirantes, entre a Rua Terenos e a Avenida Afonso Pena, no Bairro Amambai, em Campo Grande. A vítima foi mais uma das 32 vidas perdidas na capital desde o início do ano, conforme os dados da Sejusp-MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul).

Ainda na manhã de segunda-feira, outro acidente grave ocorreu em Campo Grande. Um homem identificado apenas como Augusto, de 40 anos, estava em uma motocicleta na Avenida José Barbosa Rodrigues, no Jardim Aeroporto, quando foi atingido por uma caminhonete Chevrolet S10. O impacto deixou o motociclista gravemente ferido.

A madrugada de domingo (25) também foi marcada por tragédia. Valdeir Vitor dos Santos, de 24 anos, morreu ao invadir a contramão e colidir sua motocicleta em um carro que trafegava em sentido contrário no distrito de Amandina, em Ivinhema, a cerca de 289 km de Campo Grande.

Outra jovem vítima do trânsito foi Letícia Machado Gonçalves, de 19 anos, que perdeu a vida após ser atingida por uma BMW X1 no cruzamento das ruas 14 de Julho e Marechal Rondon, no Centro de Campo Grande, por volta das 17h de domingo. Letícia estava em uma Honda Biz e não resistiu aos ferimentos causados pela colisão.

