Hemosul realiza blitz educativa para incentivar doações de sangue em Campo Grande

A equipe do Hemosul da unidade do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) realiza nesta terça-feira (27) uma blitz educativa com o objetivo de incentivar a doação de sangue e aumentar os estoques, que se encontram em situação crítica. O evento ocorrerá das 8h às 10h na Avenida Gunter Hans, próximo à esquina com a Avenida Engenheiro Luthero Lopes, em frente ao hospital.

Durante a ação, a equipe distribuirá panfletos informativos para conscientizar a população sobre o processo de doação e sua importância na preservação de vidas. O mascote do Hemosul, Zé Sanguinho, estará presente para interagir com o público e reforçar a mensagem da campanha.

De acordo com a coordenadora do banco de sangue do hospital, a situação dos bancos de sangue é crítica, com estoques significativamente baixos, o que torna essencial o aumento das doações para garantir que os pacientes recebam o tratamento necessário.

“A blitz visa não apenas chamar a atenção para essa necessidade urgente, mas também reforçar a mensagem de que cada doação pode fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas”, declarou Érica Cristine Marrer Rosa, coordenadora do banco de sangue do HRMS.

A unidade do Hemosul no Hospital Regional funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, e espera contar com o apoio da população para reverter o cenário de escassez de sangue, que é vital para o atendimento de emergências e tratamentos contínuos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais