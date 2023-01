Com 120 policias e 30 viaturas, polícia deflagra operação contra furto de fios de cobre

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta (26), a operação “Vastum II”, para reprimir crimes de furto e receptação de fios de cobre em Campo Grande. De acordo com informações da própria polícia, esse tipo de crime provoca prejuízo aos órgãos estaduais, prefeitura, concessionárias de energia e comunicação e a população da Capital.

Desde as primeiras horas do dia, agentes estão nas ruas para fiscalizar locais que compram e vendem esse tipo de material. Também serão abordados alvos investigados pela polícia, em todas as regiões do município.

Aproximadamente 120 policiais e 30 viaturas foram utilizadas na ação. Participam da operação as unidades subordinadas Departamento de Polícia da Capital (DPC): 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª delegacias e as subordinadas ao Departamento de Polícia Especializada (DPE): DEPCA, DEH, DECAT, GARRAS, DELEAGRO, DELETRAN, POLINTER, DEFURV, DENAR, DEAIJ, DEDFAZ, DEOPS, DECON, DEAM e DERF.

O nome da operação se refere à sucata em Latim.