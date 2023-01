Dupla é presa após usar notas falsas em compra de veículo

Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesta quarta-feira (25), contra uma dupla suspeita de repassar quantidades de notas falsas em Três Lagoas, município localizado a 334 km de Campo Grande. Também foi emitido um mandado de busca e apreensão do material falsificado.

A operação, chamada de Pecunia Coronam, se originou com a aquisição, por parte dos investigados, de um veículo automotor mediante pagamento em espécie.

No momento em que a vendedora foi depositar o valor correspondente na instituição financeira, o caixa eletrônico sinalizou que as cédulas continham indícios de falsidade – fato que foi confirmado, posteriormente, com a análise pericial.

Ao longo da investigação foi possível identificar os autores do crime, que são os alvos das medidas judiciais cumpridas nesta última quarta-feira (26). De acordo com a Polícia Federal, um dos investigados, que foi preso, já esteve envolvido com a prática do crime de tráfico de drogas.

A investigação ainda está em andamento e tem como objetivo identificar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: