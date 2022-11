Com 100 agentes das policias de SP e MS, operação contra tráfico prende 5 pessoas

Cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, no município de Três Lagoas, a 334 quilômetros de Campo Grande, durante a operação “Hygéia”, deflagrada nesta terça-feira (08). A ação foi uma parceria entre forças policias de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Foram apreendidas aproximadamente 9 kg de substâncias entorpecentes, incluindo maconha, crack e cocaína, quase R$ 2 mil em espécie, aparelhos celulares e foi recuperado um veículo que havia sido furtado. Só a quantidade de crack apreendida foi avaliada em R$ 120 mil.

Além disso, cinco pessoas foram autuados em flagrante, por tráfico de drogas. Outros suspeitos que se encontram foragidos foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e furto de energia elétrica.

A operação contou com um efetivo de cem policiais, 40 policiais civis de todas as delegacias do município de Três Lagoas, bem como das delegacias de Água Clara e Servíria ; 36 agentes civis de Andradina, São Paulo, 17 policiais militares (incluindo a ambiental), além de uma equipe da Polícia Federal e três cães farejadores.

De acordo com dados levantados, a operação é resultado de uma investigação desenvolvida pelos agentes da SIG e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), no âmbito de um inquérito policial que tramita pela 2ª Delegacia de Três Lagoas/MS, instaurado após a apreensão de aparelhos de telefones celulares pela AGEPEN, na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas/MS. Durante as investigações, foram coletadas informações sobre um esquema de comércio de entorpecentes, em Três Lagoas e Andradina, envolvendo indivíduos presos e em liberdade.

A investigação durou aproximadamente quatro meses. O delegado responsável representou pela expedição de mandados e busca e apreensão, e após manifestação favorável do Ministério Público, as ordens judiciais foram determinadas pela 2ª Vara Criminal de Três Lagoas/MS.

