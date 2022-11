Dois judocas da ACJ conquistam vaga para as seletivas olímpicas e mostram a força do judô no Estado

A Associação Cano de Judô (ACJ), de Dourados, tem o orgulho de ter dois judocas que se classificaram para a seletiva olímpica. Giovane Alexandre Martins Cano e Breno Dias Duarte foram os únicos da categoria masculina de MS a conquistarem a classificação.

Breno está classificado para a categoria até 90Kg, já Giovane está classificado para a categoria até 100Kg.

Giovane revela a felicidade de estar entre os melhores e diz que vai dar seu melhor para sair com a vaga.

“Chegar a essa seletiva é uma imensa alegria, sendo do interior de um estado que é considerado pequenos perto dos outros grandes centros, estar entre os melhores é muito gratificante. Estarão lutando só os melhores da categoria e peso, para representar a seleção brasileira de judô, então as expectativas são de grandes lutas e desafios, mas darei o melhor para sair com essa vaga.”

Para contribuir com os atletas, em questão de hospedagem, alimentação e deslocamento, a ACJ esta realizando uma ‘Vakinha’. Os judocas podem mostrar a força do esporte em nosso Estado e ir tão longe mostra que os atletas tem grande potencial de representar MS no maior torneio esportivo do mundo.

Seletiva Nacional

De acordo com a A Confederação Brasileira de Judô, a federação estabeleceu uma série de critérios que contemplam judocas das classes Sub-18, Sub-21 e Sênior, criando oportunidade de entrada na Seleção para diversos atletas.

A amplitude dos critérios busca dar oportunidade ao maior número possível de atletas que tiveram seu desenvolvimento esportivo prejudicado pelo período de paralisação em decorrência da pandemia, bem como estabelecer um processo mais democrático de acesso à Seleção.

