Sequestrado e espancado, adolescente de 15 anos é abandonado ferido no Jardim Itamaracá

Um adolescente de 15 anos, foi encontrado com vários ferimentos na noite de ontem (21), após ser sequestrado e espancado por quatro homens no bairro Tiradentes em Campo Grande. Após cerca de uma hora o garoto foi abandonado em uma rua no Jardim Itamaracá.

Conforme o registro policial, a vítima que estava no bairro Tiradentes foi abordado pelos suspeitos que o colocaram no porta-malas de um veículo cinza. O adolescente foi brutalmente espancado pelos agressores e o caso teria acontecido, ainda segundo a polícia, por volta de 20h.

Consta no registro policial que os sequestradores teriam usado um facão para agredir o menino. O garoto foi encontrado na Rua, Eufrates, próximo a um supermercado do Itamaracá.

Ele foi socorrido por uma Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) do Universitário.