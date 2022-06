Paralimpíadas Escolares de MS terá disputas nesse fim de semana na Capital

As Paraesc/MS (Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul) 2022 serão realizadas em Campo Grande, neste fim de semana, de 24 a 26 de junho, com disputas em três modalidades: paratletismo, bocha paralímpica e tênis de mesa.

O evento vai reunir 112 estudantes-paratletas (35 no feminino e 77 no masculino), com deficiências física, intelectual e visual, na faixa etária de 11 a 18 anos (divididas em sub-14, sub-16 e sub-18). Eles representarão sete municípios: Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Nova Andradina, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas.

“Com o incentivo da Fundesporte ao paradesporto, temos notado o aumento no número de participantes nas Paralimpíadas Escolares. Muito mais do que competir e buscar a classificação às fases regional e nacional, o evento promove a integração e o intercâmbio entre atletas, técnicos e dirigentes do esporte paralímpico do nosso estado”, frisa o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho.

No paratletismo e na bocha paralímpica, os participantes buscam classificação à fase regional 3 das Paralimpíadas Escolares, que acontecerá em São Paulo (SP), de 5 a 10 de setembro. Já os melhores do tênis de mesa asseguram vaga direta à etapa nacional, também na capital paulista, de 21 a 26 de novembro.

O Parque Olímpico Ayrton Senna, no Jardim Aero Rancho, vai receber as provas do paratletismo. Já a bocha e o tênis de mesa ocorrerão em estrutura montada no Eco Hotel do Lago, na Chácara das Mansões. Além de abrigar as delegações, no hotel também funcionará o refeitório, o Centro de Convivência e a CCO (Comissão Central Organizadora), onde é realizado o credenciamento e a regularização de pendências junto à Secretaria.

A cerimônia de abertura também será no Eco Hotel do Lago, na sexta-feira (24), com início às 19h30.

A solenidade terá transmissão ao vivo na página oficial da Fundesporte no Facebook. As disputas começam no sábado (25), às 8 horas.

Com informações de Portal MS.

Veja também: Câmeras de segurança flagram homem executado no Itamaracá perseguindo e atirando em outros dois

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.