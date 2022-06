Argentinos protestam pelo aumento do litro do diesel, que chega a R$ 52,92 em Buenos Aires

Os argentinos enfrentam o mesmo problema que o Brasil, a alta dos preços dos combustíveis. Visto que a economia do país da américa latina sofre com a dívida externa, o preço do diesel aumentou por estar escasso, fator que levou a caminhoneiros protestarem e bloquearem rodovias nesta quinta-feira (22).

Segundo o site estrangeiro La Nacion, na última semana, o governo do país aprovou um aumento de 12% no valor do combustível. O litro na Capital Buenos Aires, que antes custava 113 pesos, passou a custar 126 pesos – R$ 52,92, valor convertido ao real.

Entretanto, no interior da Argentina os preços são ainda mais caros. Nesses locais, o litro do diesel está entre 185 e 190 pesos – valor estimado em R$ 79,70 na moeda brasileira.

De acordo com a CNN, a crise política se reflete em uma dívida externa que só cresce, em uma inflação descontrolada e um desemprego em alta. Hoje, quase 40% dos argentinos estão em situação de pobreza.

O governo atual repete uma antiga fórmula para tentar frear a escalada dos preços: aumentar a taxa básica de juros, que, hoje, na Argentina, chega a 49% ao ano – uma das maiores do mundo.