Colisão na BR-163 deixa servidores do Estado feridos a caminho de mutirão em MS

Veículo da SEAD seguia para Nova Alvorada do Sul quando se envolveu em acidente frontal no anel viário de Campo Grande

Um acidente deixou servidores do Estado feridos nas primeiras horas da manhã deste sábado (30), na BR-163, em Campo Grande.

Funcionários da concessionária responsável pela rodovia foram acionados para atender uma colisão frontal envolvendo dois veículos, uma Fiat Strada e um Fiat Cronos, no anel viário, na saída para São Paulo.

Após contato da reportagem, a Sead informou que os dois servidores seguiam para Nova Alvorada do Sul, onde participariam da ação MS Cidadão. Segundo a pasta, ambos estão bem. O motorista sofreu apenas escoriações, enquanto a outra servidora passaria por exames médicos complementares.

Imagens feitas por drone e divulgadas pela página Campo Grande Mil Grau, no Instagram, mostram a força do impacto e a destruição dos veículos.

No Fiat Cronos estavam servidores da SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), que seguiam para Nova Alvorada do Sul, onde ocorre o mutirão MS Cidadão.

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