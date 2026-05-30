Corpus Christi pode alterar contagem do 5º dia útil e prazo para pagamento de salários em junho

Os trabalhadores devem ficar atentos ao calendário de junho de 2026. Embora o quinto dia útil do mês esteja previsto para sexta-feira, 5 de junho, a data pode sofrer alterações em municípios e estados onde Corpus Christi é considerado feriado oficial.

A celebração religiosa será realizada em 4 de junho, uma quinta-feira. Como Corpus Christi não é um feriado nacional, sendo classificado como ponto facultativo, cabe aos governos estaduais e municipais decidir se haverá ou não suspensão das atividades.

Nas localidades onde a data não for considerada feriado, a contagem dos dias úteis seguirá normalmente, mantendo a sexta-feira (5) como o quinto dia útil do mês e, consequentemente, como prazo máximo para o pagamento dos salários referentes ao mês anterior.

Já nas cidades em que Corpus Christi for instituído como feriado, a contagem sofre alteração, empurrando o quinto dia útil para o sábado, 6 de junho.

Como fica a contagem onde Corpus Christi é feriado

Pela legislação trabalhista, são considerados dias úteis para essa contagem os dias de segunda-feira a sábado, excluindo apenas domingos e feriados.

Nesses municípios, a sequência será:

– 1º de junho (segunda-feira) – 1º dia útil;

– 2 de junho (terça-feira) – 2º dia útil;

– 3 de junho (quarta-feira) – 3º dia útil;

– 4 de junho (quinta-feira) – feriado de Corpus Christi;

– 5 de junho (sexta-feira) – 4º dia útil;

– 6 de junho (sábado) – 5º dia útil.

Dessa forma, empresas instaladas em localidades onde o feriado é oficial poderão considerar o sábado como prazo final para o pagamento dos salários.

Empresas podem adotar calendários diferentes

Apesar da regra geral, especialistas destacam que algumas empresas optam por antecipar os depósitos ou manter pagamentos na sexta-feira, mesmo em cidades onde Corpus Christi é feriado.

A definição costuma levar em conta a política interna da empresa, acordos coletivos e a operacionalização dos sistemas bancários.

Por isso, trabalhadores devem consultar seus empregadores ou departamentos de recursos humanos para confirmar a data exata do crédito salarial.

Entenda a importância do 5º dia útil

A contagem do quinto dia útil é utilizada como referência pela legislação trabalhista brasileira e estabelece o prazo máximo para que empregadores efetuem o pagamento dos salários mensais.

A regra é amplamente seguida por empresas de todos os portes e também serve de parâmetro para instituições financeiras e órgãos públicos.

Com o início de junho em uma segunda-feira, a definição do quinto dia útil dependerá exclusivamente da situação de Corpus Christi em cada município ou estado, tornando importante a verificação da legislação local para evitar dúvidas sobre os prazos de pagamento.

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