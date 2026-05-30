Projeto gratuito de esporte paralímpico atende pessoas com deficiência em Campo Grande

Iniciativa oferece treinos de paratletismo e futebol PC, revela atletas para a Seleção Brasileira e promove inclusão social

Campo Grande mantém um projeto gratuito voltado ao esporte paralímpico para pessoas com deficiência, com cerca de 80 participantes distribuídos em dois polos da Capital. A iniciativa oferece treinos semanais de paratletismo e futebol PC (paralisia cerebral), com foco no desenvolvimento esportivo, inclusão social e melhoria da qualidade de vida.

As atividades acontecem em dois locais. No Parque Ayrton Senna, os treinos de paratletismo são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30. Já no Rádio Clube Campo, os treinamentos de futebol PC ocorrem às terças e quintas-feiras, no mesmo horário.

A participação é gratuita e destinada a pessoas com deficiência a partir dos 12 anos. O projeto atende participantes com deficiência física, visual, intelectual, entre outras. As inscrições são realizadas diretamente nos locais de treinamento, onde também são feitos os procedimentos de anamnese e encaminhamento para as atividades.

Segundo a coordenadora do Núcleo Paralímpico, Yara Yule, o projeto tem revelado atletas de destaque nacional. Atualmente, participantes do programa acumulam medalhas em competições e recebem bolsas esportivas federais e estaduais.

No futebol PC, cinco atletas vinculados ao projeto foram convocados para a Seleção Brasileira. “Campo Grande sempre foi referência na modalidade e segue sendo um grande celeiro de talentos para o país”, destacou a coordenadora.

O professor Daniel Sena, que atua no projeto há sete anos, ressalta que o trabalho vai além da formação de atletas de alto rendimento.

“Trabalhamos desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, fomentando a modalidade dentro do paratletismo da Funesp. Atendemos todos os grupos: corrida, salto, arremessos, lançamentos e também a Petra, tricicleta utilizada por atletas com paralisia cerebral”, explicou.

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