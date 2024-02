Colisão na Avenida Filinto Müller, em Três Lagoas, deixa motorista e passageira em estado grave

Na madrugada deste sábado (24), um grave acidente na Avenida Filinto Müller, região central de Três Lagoas, deixou o motorista e a passageira de um veículo, Gol em estado grave. A colisão, que resultou no impacto contra um poste, ocorreu por motivos ainda a serem investigados, conforme informações do site Rádio Caçula.

O condutor do veículo, que trafegava pela avenida, se envolveu no acidente que está sendo investigado pelas autoridades. O impacto contra a estrutura de iluminação pública foi tão violento, que resultou na destruição do veículo, arremessando o motorista e a passageira para fora do carro.

Os dois ocupantes do veículo, cujas identidades não foram divulgadas, sofreram ferimentos graves e foram socorridos. As equipes de resgate os encaminharam para o Hospital Auxiliadora, onde permanecem internados, recebendo os cuidados médicos necessários. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

