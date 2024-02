PMA investiga denúncias de pesca ilegal em Três Lagoas

Neste sábado (24), por volta das 11h45, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas, município distante 326 km de Campo Grande, foi acionada para verificar denúncias de pesca ilegal na região do Jupiá, localizada no rio Paraná, que estabelece a divisa entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Ao chegar ao local indicado pelas denúncias, as autoridades enfrentaram a dificuldade de não conseguir localizar os suspeitos mencionados. A operação de fiscalização teve como objetivo coibir atividades pesqueiras que possam estar ocorrendo de maneira irregular e prejudicial ao meio ambiente.

Piracema

A pesca durante a piracema, período crucial para a reprodução dos peixes, é proibida em diversas regiões, incluindo o estado do Mato Grosso do Sul. Durante esse período, os peixes migram para áreas específicas para desova, e a pesca pode prejudicar significativamente a população de peixes, impactando o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.

No Mato Grosso do Sul, a piracema está em vigor, restringindo a pesca para preservar a reprodução das espécies. A fiscalização é intensificada para assegurar o cumprimento da legislação e proteger os recursos naturais, com as autoridades atentas para coibir atividades ilegais e preservar a biodiversidade aquática do estado.

