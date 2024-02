Caminhoneiro é preso por omissão de socorro após acidente com duas mortes na Capital

No início da manhã deste sábado (24), um trágico acidente n a BR-163, em Campo Grande, resultou na morte de duas vítimas e resultou na prisão em flagrante do caminhoneiro de 67 anos, condutor da carreta Volvo de 9 eixos envolvida no acidente.

O acidente ocorreu entre as 4h e 5h, no anel rodoviário da BR-163, no Km 469, em frente ao posto de combustíveis, na região do Jardim Itamaracá. Um Honda City, que seguia em direção à Campo Grande, colidiu no lado esquerdo do segundo semirreboque, do sexto eixo da carreta, levando à morte de um homem de 33 anos e de uma mulher de 34 anos, identificada como Patrícia Brito Valensuela.

O condutor da carreta, morador de Corumbá, foi preso em flagrante por omissão de socorro às vítimas. Segundo o boletim de ocorrência, o caminhoneiro deixou o local do acidente e parou no pátio de uma concessionária, onde comunicou a empresa para a qual trabalha sobre o ocorrido.

Além do Honda City e da carreta, um terceiro veículo, uma Ford F-4000, também se envolveu no acidente, passando por cima do motor do carro de passeio que permaneceu na pista após a colisão. O condutor da caminhonete, um homem de 52 anos, saiu ileso, e seu veículo teve apenas danos leves.

Os corpos das vítimas ficaram presos nas ferragens do Honda City, exigindo a intervenção dos socorristas da concessionária responsável pela rodovia. Foi necessário o uso de um equipamento especializado, chamado desencarcerador, para abrir a lataria do veículo e resgatar os corpos das vítimas.

