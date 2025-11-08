Funtrab lança 2ª etapa do “Qualifica Express” com mais de 100 cursos gratuitos em Campo Grande

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está lançando a 2ª etapa do Qualifica Express, um programa intensivo de capacitação com 21 dias de cursos gratuitos voltados para quem busca aprimorar a carreira ou iniciar uma nova trajetória profissional.

A maratona de qualificação acontece entre os dias 10 de novembro e 10 de dezembro, na sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, no Centro de Campo Grande. As atividades serão realizadas nos períodos matutino e vespertino, oferecendo flexibilidade aos participantes.

Nesta edição, serão ofertados mais de 100 cursos em diversas áreas. A proposta é atender desde quem deseja se recolocar no mercado até aqueles que buscam abrir o próprio negócio.

As vagas são limitadas e o preenchimento será feito por ordem de chegada, o que exige atenção de quem quer garantir uma oportunidade de participar.

O “Qualifica Express” faz parte das ações da Funtrab voltadas à inclusão produtiva e à capacitação profissional, com foco em fortalecer o mercado de trabalho local e incentivar o empreendedorismo.

Confere o cronograma completo aqui: https://www.funtrab.ms.gov.br/wp-content/uploads/2025/11/Cronograma-Cursos.pdf