Showtec 2026, marcado para 19 a 21 de maio, deve reunir mais de 160 empresas em Maracaju

Evento destaca lançamentos, tecnologias e práticas de manejo para o agronegócio sul-mato-grossense

A edição deste ano do Showtec movimenta Maracaju, município referência do agronegócio em Mato Grosso do Sul, reunindo produtores, pesquisadores, profissionais do setor e empresas ligadas à cadeia agrícola. O evento, organizado pela Fundação MS, apresenta soluções voltadas à produtividade, manejo, inovação e sustentabilidade no campo.

Mais de 160 empresas expositoras participam com lançamentos de cultivares, maquinário, ferramentas digitais, insumos e práticas de manejo voltadas à eficiência. A programação inclui palestras técnicas com especialistas, que abordam temas estratégicos para a próxima safra e tendências de mercado.

O público acompanha demonstrações práticas de tecnologias aplicadas à rotina agrícola, além de espaços que facilitam a troca de experiências e a formação de novas parcerias comerciais.

Para o pesquisador e coordenador do evento, André Lourenção, o encontro reforça a integração entre quem produz, pesquisa e desenvolve soluções. “O Showtec fortalece essa conexão ao oferecer informações técnicas de qualidade sobre os sistemas produtivos e ao criar um ambiente ideal para troca de experiências e debates especializados”, afirma.

A próxima edição está marcada para os dias 19, 20 e 21 de maio de 2026.

