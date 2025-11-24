Delegacia Especializada de Fronteira que será inaugurada em Dourados é a maior da PRF no país

Cerimônia acontece amanhã na Rua Idelfonso Pedroso, atrás do estádio Douradão, no Parque dos Jequitibás

Nesta terça-feira (25), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) inaugura a sua maior delegacia da corporação de todo o país em Dourados. Chamada de Delegacia Especializada de Fronteira, a instação foi construída em área doada pela prefeitura e terá heliponto, área de inteligência e estrutura ampliada para operações na região de fronteira.

A cerimônia contará com a presença do diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, da cúpula da Superintendência em Mato Grosso do Sul e de autoridades estaduais da segurança pública. A solenidade será realizada às 10h, na Rua Idelfonso Pedroso, atrás do estádio Douradão, no Parque dos Jequitibás.

A obra começou em março de 2024 e foi concluída no início de novembro deste ano. A PRF deverá ocupar o novo prédio imediatamente após a entrega, substituindo o imóvel alugado que serve provisoriamente como sede desde que um forte temporal destruiu a antiga delegacia ao lado do Posto Fiscal da BR-163.

O investimento total foi de R$ 7,5 milhões, provenientes de emendas da bancada federal, e executado via licitação do Governo Federal. A responsável pela construção foi a empresa JP Engenharia, de Dourados, que finalizou o complexo em um ano e meio, prazo considerado muito abaixo da média das obras públicas.

Com 1.220 m² de área construída, a nova delegacia contará com setores administrativos, núcleo de inteligência, área tática, alojamentos masculino e feminino, estacionamento amplo, academia, auditório para 104 pessoas, espaço de treinamento e até heliponto. A expectativa é que a estrutura consolide Dourados como referência nacional em policiamento de fronteira.

O chefe da PRF em Dourados, inspetor Waldir Brasil, destaca o impacto estratégico da nova sede. “Essa obra agrega ao trabalho já realizado pela corporação. Dourados tem papel fundamental na segurança pública. Com essa estrutura, agentes de outras regiões virão ao município para conhecer nosso modelo de policiamento e receber treinamento especializado”, afirmou.

A Delegacia Especializada de Fronteira é conhecida nacionalmente pelos resultados expressivos no combate ao tráfico de drogas, contrabando e outros crimes que se concentram nos corredores rodoviários do Estado. A PRF atua de forma integrada com diversas forças de segurança nos pontos mais sensíveis da malha viária sul-mato-grossense.

Com a inauguração, Dourados se fortalece como um dos principais polos de operações contra o crime organizado no Brasil. “Essa obra é fruto da parceria entre PRF, Prefeitura de Dourados e Governo Federal, que viabilizou os recursos das emendas parlamentares”, completou o inspetor Waldir Brasil.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.