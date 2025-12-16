Colisão frontal entre carro e motocicleta na BR-158 mata duas pessoas e deixa três crianças feridas em Três Lagoas

Foto: Eliton Chaves/24h News
Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na BR-158, em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de duas pessoas e deixou três crianças feridas na madrugada desta terça-feira (16). A colisão ocorreu por volta das 00h50, nas proximidades do Hospital Regional do município.

Segundo o boletim de ocorrência, Fernanda Taina Costa conduzia um Fiat Palio, enquanto Fernando Marconi Ramos pilotava uma motocicleta Honda NXR 150. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas e constataram que a batida foi frontal. Não havia testemunhas no local para esclarecer a dinâmica exata do acidente.

De acordo com a análise inicial da polícia, Fernando seguia pela rodovia no sentido da Avenida Ranulpho Marques quando o Fiat Palio entrou na pista. Com o impacto, os dois veículos ficaram bastante danificados, e os condutores morreram ainda no local, antes da chegada do socorro.

No interior do carro estavam três crianças, uma menina de nove anos e dois meninos, de nove e cinco anos. Elas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

Após os trabalhos periciais, os veículos foram removidos para o pátio do Detran/MS para os procedimentos administrativos. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, que foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.

 

