Funsat oferece 1,2 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.270 vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (16), distribuídas em 141 funções diferentes. As oportunidades contemplam candidatos com diversos níveis de escolaridade e exigências variadas de experiência profissional. O atendimento ocorre das 7h às 16h, na sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa, com 183 oportunidades, repositor de mercadorias, com 99 postos, e auxiliar de limpeza, que soma 123 vagas. Também há demanda para atendente de lojas e mercados, com 68 vagas, atendente de lanchonete e ajudante de carga e descarga, ambos com 33 oportunidades, além de auxiliar de linha de produção, com 53 vagas. O painel ainda inclui 40 vagas para operador de telemarketing ativo e 33 para repositor em supermercados.

Do total anunciado, 908 vagas não exigem experiência anterior, ampliando o acesso de trabalhadores ao mercado de trabalho. Nesse grupo, destacam-se operador de caixa, com 166 vagas, repositor de mercadorias, com 98, auxiliar de limpeza, com 86, e atendente de lojas e mercados, com 68 oportunidades. Também aparecem cargos como atendente de lanchonete, com 33 vagas, e auxiliar nos serviços de alimentação, com 47.

A agência municipal oferece ainda três vagas exclusivas para pessoas com deficiência, sendo duas para auxiliar de limpeza e uma para auxiliar administrativo. Além disso, há 46 vagas temporárias disponíveis, com destaque para auxiliar de estoque, com 17 oportunidades, auxiliar de limpeza, com 14, e ajudante de carga e descarga, com cinco vagas.

A Funsat alerta que as vagas podem ser preenchidas ao longo do dia, sem aviso prévio. O órgão orienta os interessados a manterem o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que permite consultar vagas disponíveis, contratos ativos e informações sobre o seguro-desemprego. Em caso de dúvidas, o atendimento presencial pode ser realizado na sede da fundação.

