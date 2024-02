Colisão frontal entre caminhão e carreta interrompe trânsito na BR 262

Colisão entre carreta e caminhão interrompeu parte do tráfego no KM 40, da BR-262, na manhã desta segunda-feira (19). O acidente aconteceu próximo ao distrito de Arapuá, no sentido Três Lagoas/Campo Grande.

Segundo a Rádio Caçula, a batida acabou tombando a carreta na pista, destruindo a parte frontal do veículo, onde apesar do dano, não houve vítima grave.

O fato aconteceu nas proximidades da linha férrea da rodovia, onde uma equipe do 5°GBM (5° Grupamento de Bombeiros Militar) foi acionada no local, além da PRF (Polícia Rodoviária Federal).